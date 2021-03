Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Vitesse mist Cornelisse, Bero en Tannane in Utrecht

16:36 uur Verdediger Enzo Cornelisse van Vitesse moet een schorsing van één wedstrijd uitzitten. Hij kreeg zondag tijdens het thuisduel met AZ (2-1) een rode kaart. De vervanger van de disciplinair geschorste Riechedly Bazoer maakte in de slotfase een overtreding op de doorgebroken Myron Boadu.

Cornelisse mist zondag het uitduel met FC Utrecht, net als zijn ploeggenoten Matus Bero en Oussama Tannane. Zij zijn geschorst omdat ze tijdens het duel met AZ hun vijfde hele kaart van het seizoen kregen.

Tennis: Haase wel naar tweede ronde op Italiaans challengertoernooi

16:12 uur Robin Haase heeft een week na zijn uitschakeling op het ABN AMRO World Tennis Tournament wel de tweede ronde bereikt van een challengertoernooi in het Italiaanse Biella. De 33-jarige Haase versloeg de Duitser Daniel Masur in drie sets: 6-7 (5) 6-3 6-2.

In de volgende ronde is de winnaar van het duel tussen de Slowaak Martin Klizan en Matthias Bachinger uit Duitsland de tegenstander van de nummer 193 van de wereld.

Haase verloor vorige week maandag in Rotterdam in drie sets van Andy Murray. Het werd 2-6 7-6 (2) 6-3 voor de drievoudig grandslamkampioen, die een ronde later in twee sets verloor van de uiteindelijke toernooiwinnaar Andrej Roeblev.

Voetbal: ECA vraagt topclubs om steun voor uitbreiding Champions League

16:00 uur Voorzitter Andrea Agnelli van de ECA, de belangenvereniging van topclubs uit het Europese voetbal, heeft al zijn leden gevraagd om de plannen voor uitbreiding van de Champions League te steunen. Het is de bedoeling dat het belangrijkste Europese bekertoernooi met ingang van 2024 wordt uitgebreid van 32 naar 36 deelnemers.

„Dit is een doorbraak”, zei Agnelli, tevens voorzitter van de Italiaanse kampioen Juventus, op het congres van de ECA dat online werd gehouden. Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA, de organisator van de Champions League, moet volgende maand een beslissing nemen over de hervorming van het Europese toernooi. Agnelli maakt als vertegenwoordiger van de ECA deel uit van het UEFA-bestuur.

Acht Nederlandse clubs (Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, FC Twente, sc Heerenveen, Vitesse en FC Utrecht) zijn lid van de ECA. Ajax-directeur Edwin van der Sar is een van de vicevoorzitters.

Voetbal: VVV hoopt op Giakoumakis tegen Sparta

15:02 uur VVV-Venlo hoopt dinsdagavond in de inhaalwedstrijd tegen Sparta Rotterdam weer te kunnen beschikken over Georgios Giakoumakis, de topscorer van de Eredivisie. De Griekse spits ontbrak zaterdag vanwege lichte klachten in De Kuip tegen Feyenoord. Zonder Giakoumakis, die dit seizoen 23 van de 37 doelpunten van zijn club maakte, ging VVV kansloos onderuit (6-0).

De Griek trainde maandag apart van de groep. „Zijn situatie bekijken we op de wedstrijddag”, zei trainer Hans de Koning.

VVV staat vlak boven de degradatiezone op de vijftiende plek, met 2 punten minder dan Sparta. „Een mooie inhaalpot”, zegt De Koning. „We snakken er allebei wel naar, ook Sparta. Het is een belangrijke wedstrijd voor beide teams. De winnaar kan naar boven kijken.”

Voetbal: Rel rond trainer van koploper Sporting

14:32 uur De Portugese voetbalclub Sporting voelt zich ernstig benadeeld. De club uit Lissabon is op weg naar de eerste landstitel in negentien jaar, maar voor trainer Rubén Amorim dreigt juist nu een jarenlange schorsing omdat hij de regels zou hebben overtreden. Volgens Sporting is sprake van een complot tegen de club.

De 36-jarige Amorim, oud-international van Portugal, werd vorig jaar aangesteld als hoofdtrainer van Sporting. Volgens de Portugese trainersvakbond heeft Amorim echter fraude gepleegd. Hij zou op het moment van zijn aanstelling nog niet de juiste papieren hebben gehad om als hoofdtrainer aan de slag te gaan, maar alleen als assistent. Amorim werkte voor zijn periode bij Sporting al even als hoofdtrainer bij SC Braga. Met beide clubs won hij de Portugese beker.

De vakbond eist nu een schorsing van minimaal één en maximaal zes jaar voor Amorim.

Voetbal: Doelman Young Boys met hersenschudding onzeker voor Ajax

13:30 uur De Zwitserse voetbalclub Young Boys komt vermoedelijk zonder doelman David von Ballmoos naar Amsterdam voor het eerste duel met Ajax in de achtste finales van de Europa League. De 26-jarige Von Ballmoos heeft een hersenschudding. Hij de eerste keus onder de lat bij de koploper van Zwitserland.

De doelman viel zaterdag geblesseerd uit tijdens het competitieduel met FC Vaduz (1-1). Hij moest zich na bijna een uur spelen laten vervangen, na een duel met spits Dejan Djokic van Vaduz. Von Ballmoos ging voor onderzoek naar het ziekenhuis. Hij wordt deze dagen nader onderzocht door specialisten. Volgens Young Boys is het „zeer twijfelachtig” of de doelman donderdag kan meedoen tegen Ajax.

Von Ballmoos werd tegen Vaduz afgelost door de 34-jarige reservekeeper Guillaume Faivre.

Voetbal: Dortmund mist ook Guerreiro in return tegen Sevilla

12.06 uur: Borussia Dortmund moet het dinsdag in de return tegen Sevilla in de achtste finales van de Champions League ook doen zonder Raphaël Guerreiro. De Portugese vleugelverdediger, die in de Duitse competitie drie keer scoorde en ook al trefzeker was in de Champions League, is herstellende van een blessure. Interim-trainer Edin Terzic kan tegen Sevilla ook niet beschikken over Giovanni Reyna en Jadon Sancho.

Topscorer Erling Haaland trainde maandag wel mee en is dus inzetbaar. De spits, die drie weken geleden in de uitwedstrijd in Spanje twee keer scoorde, liet zich zaterdag in de topper tegen Bayern München na een uur uit voorzorg vervangen, nadat hij een trap op zijn hiel had gekregen. Via twee doelpunten van de Noor leidde Dortmund in München na 10 minuten al met 2-0, maar de ploeg van Terzic moest met 4-2 buigen voor de Duitse kampioen.

Sevilla komt met 24 spelers naar Dortmund, onder wie de Oranje-internationals Luuk de Jong en Karim Rekik. Doelman Yassine Bono en verdediger Jules Koundé keren terug in de selectie van trainer Julen Lopetegui.

Voetbal: Deel Duitse fans roept op tot boycot WK in Qatar

11.40 uur: ProFans, een landelijke organisatie van voetbalsupporters in Duitsland, heeft de nationale voetbalbond opgeroepen het WK van 2022 in Qatar te boycotten. Dit vanwege het schenden van de mensenrechten in het land, waar bijvoorbeeld bij de bouw van de stadions veel werknemers de dood vonden.

„We begrijpen dat heel veel fans uitkijken naar het toernooi”, zegt ProFans. „Net zo goed als we begrijpen dat de spelers er jaren naar hebben toegeleefd en het voor hen een ongekend hoogtepunt moet worden. Maar niets rechtvaardigt wat er in Qatar gaande is. Daar moeten we nadrukkelijk afstand van nemen.”

ProFans vervolgt: „Feestvieren op het massagraf van arbeidsmigranten is in strijd met alle regels van ethiek zoals wij die kennen. Als het voetbal geloofwaardig wil blijven, moet het zich zo snel mogelijk afwenden van dit toernooi.”

The Guardian onthulde onlangs dat er 6500 buitenlandse arbeiders om het leven zouden zijn gekomen bij de bouw van stadions voor het WK. Qatar liet in een reactie weten dat de omstandigheden voor buitenlandse werknemers de laatste jaren sterk zijn verbeterd.

Voetbal: Goes van jeugd FC Utrecht naar Israëlische voetbalbond

10.05 uur: Jelle Goes verlaat de jeugdopleiding van FC Utrecht en wordt technisch directeur van de Israëlische voetbalbond. De 50-jarige Goes gaat vanaf 15 mei aan de slag in Israël. Hij werkte sinds begin 2018 bij FC Utrecht als manager van de academie.

„Jelle heeft met de academie de afgelopen jaren goede stappen gezet en de jeugdopleiding gebracht tot het niveau waar we nu staan”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam. „We hebben bij zijn aantreden bewust gekozen voor een termijn van drie jaar, om echt te kunnen bouwen met de academie en deze naar een volgend level te brengen. Echter wisten we ook van de ambities van Jelle om in andere functies in de voetbalwereld te fungeren.”

Goes was eerder onder meer bondscoach van Estland, hoofd van de jeugdopleiding bij PSV en de Russische clubs CSKA Moskou en Anzji en hij werkte als technisch manager bij de KNVB.

Voetbal: Amateurclubs lijden verlies, minder zorgen over voortbestaan

09.31 uur: Meer dan de helft van de amateurclubs in het voetbal weet zeker dat het seizoen vanwege de coronacrisis met verlies wordt afgesloten. Toch is de acute nood minder hoog dan werd verwacht in mei. Destijds vreesde 18 procent voor het voortbestaan als er niet gevoetbald zou worden. Nu zegt nog geen 5 procent van de verenigingen dat daarover op dit moment zorgen zijn.

Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), waaronder ongeveer 1600 clubs vallen.

Slechts 14 procent denkt geen verlies te gaan lijden, terwijl 34 procent nog twijfelt. De aantallen over de verliezen zijn hoger dan het seizoen 2019-2020. Van de ondervraagden geeft 61,6 procent aan dát boekjaar niet met een verlies te hebben afgesloten. Liefst 82,7 procent van de ondervraagden heeft hulp gekregen van de overheid via een of meer steunpakketten.

Formule 1: Aston Martin keert ook terug als safetycar

08.45 uur: Aston Martin keert ook als safetycar terug in de Formule 1. De organisatie van de toonaangevende racewedstrijden maakte bekend dat er met ingang van het komende seizoen twee merken deze rol gaan invullen. De laatste jaren deed Mercedes dat alleen. Ze gaan elkaar nu per race afwisselen.

Eerder al werd duidelijk dat het Britse automerk Aston Martin na meer dan zestig jaar terugkeert in de Formule 1. Het team is de voortzetting van Racing Point en eigendom van Lawrence Stroll, de rijke vader van coureur Lance Stroll. Aston Martin gebruikt motoren van Mercedes.

De safetycar wordt ingezet als de omstandigheden een veilige voortzetting van de race niet kunnen garanderen.

Basketbal: Team van James wint All-Starduel

08.15 uur: Het team van LeBron James heeft het jaarlijkse All-Starbasketbalduel van de spelers uit de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen van het team rond Kevin Durant. De favoriet voor het feestduel deed dat met 170-150.

Vooraf had James de nodige kritiek geuit dat het duel in deze coronatijden werd gespeeld. Hij vond het eigenlijk niet verantwoord spelers uit alle windstreken naar Atlanta te laten vliegen om mee te doen aan de wedstrijd.

In het team van James (LA Lakers) speelden onder meer de uitblinkende Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks) en Nikola Jokic (Denver Nuggets).

De tegenstander was gehandicapt. Durant deed zelf niet mee vanwege een blessure.

Atletiek: Internationale bond lanceert actie voor gendergelijkheid

07.00 uur: Wereldatletiekbond World Athletics lanceert maandag een campagne om verder te werken aan gendergelijkheid binnen de sport. Onder de hashtag #WeGrowAthletics wil de bond de rol van meisjes en vrouwen in de atletiek op drie fronten vergroten. Er moeten meer vrouwen in leidinggevende posities komen, er moeten met tradities worden gebroken en op de sociale platforms moet meer aandacht zijn voor verhalen over vrouwen. De actie wordt ingezet op 8 maart, Internationale Vrouwendag.

Het streven van World Athletics is om in 2027 het aantal mannen en vrouwen in bestuursfuncties in balans te hebben. Nu is de verhouding nog 70 procent mannen tegen 30 procent vrouwen. Ook wil de bond breken met een aantal tradities waarin sprake is van ongelijkheid. In 2022 zal de WK in Oregon bijvoorbeeld voor het eerst worden afgesloten met een onderdeel voor vrouwen. „Gendergelijkheid moet niet langer een theoretische discussie zijn in een organisatie”, zegt voorzitter Sebastian Coe. „Er moet meer gebeuren. Atletiek is al sinds de jaren 80 in veel opzichten een voorbeeld, bijvoorbeeld wat betreft een gelijk programma voor mannen en vrouwen en gelijke beloning. Maar er is nog meer te doen.”