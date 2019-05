Samuel verovert in Doha ticket voor WK atletiek

De Amsterdamse atlete sprintte bij de Diamond League in Doha naar de tweede plaats op de 200 meter in 22,90, ruim onder de limiet van 23,02. De Britse Europees kampioene Dina Asher-Smith won de race in 22,26.

Ze is de derde atlete na Sifan Hassan en Susan Krumins met een startbewijs voor de WK. Hassan en Krumins liepen donderdag in het Amerikaanse Stanford onder de WK-limiet op de 10.000 meter.

Samuel liet in Doha een sterke race zien, waarin ze in het tweede deel sterk kwam opzetten. Ze bleef de Nigeriaanse Blessing Okagbare en de Amerikaanse Kyra Jefferson voor, sprintsters die doorgaans sneller zijn. De Nederlandse veroverde vorige zomer brons op de 200 meter op de EK in Berlijn.