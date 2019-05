Vettel: ’Relatie met hem is anders dan met de jongere F1-coureurs’

„Op een gegeven moment klikte het”, zegt Vettel in een interview met de Duitse krant Der Spiegel. „De relatie met Lewis is ook anders dan met de jongere coureurs in de Formule 1. Dat gaat niet bewust of onbewust, maar je merkt het wel. Je kunt het voelen wanneer er wederzijdse waardering is. Ik geloof dat het belangrijk is dat je dit waarneemt en begrijpt.”

Vettel was vanaf 2010 tot en met 2013 vier jaar achtereenvolgens de sterkste in de Formule 1, terwijl de Duitser in de vijf daaropvolgende seizoenen vier keer Hamilton wereldkampioen zag worden. Dat leverde zo nu en dan vuurwerk tussen de coureurs van Ferrari en Mercedes. „Maar ik erken en respecteer de prestaties en overwinningen van Lewis. Als de overwinning niet voor mij maar voor iemand anders is, breng ik daar gewoon waardering voor op.”

Snel vergeten

Vettel vertelt ook dat hij vindt dat goede prestaties te weinig krediet van de buitenwacht krijgen en te snel worden vergeten worden: „Ik mis tegenwoordig vaak dat er even bij wordt stilgestaan wat iemand bereikt. En dat is niet alleen in de Formule 1. We leven zo snel, dat er geen tijd meer is voor bewondering. Succes wordt snel vergeten, er wordt meteen gezocht naar het volgende verhaal.”

