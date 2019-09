Geen Oranje, maar Monza voor Hateboer

Op uitnodiging van Formule 1-sponsor Heineken International was Hateboer aandachtig toeschouwer op het circuit van Monza, waar hij Verstappen als achtste zag finishen. „Het was fantastisch om Max eens van zo dichtbij aan het werk te zien”, aldus Hateboer na de race. „Petje af, wat een vakman.”

Prachtig seizoen

Hateboer, die in maart 2018 onder Koeman debuteerde in het Nederlands elftal en tot nu toe tot drie interlands kwam, heeft een prachtig seizoen achter de rug. Met Atalanta eindigde hij als derde in de Serie A, met directe plaatsing voor de groepsfase van de Champions League als beloning. Daarin neemt Hateboer het met zijn ploeggenoten op tegen Manchester City, Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb.

Hateboer scoorde vorig seizoen vijf keer in de competitie, en gaf eveneens vijf assists.