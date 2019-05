Almere verliest, Oss in halve finale play-offs

De Almeerders verloren met liefst 8-0 bij Jong Ajax en moeten nu de eerste ronde spelen. TOP Oss profiteerde door te winnen (4-0) bij Helmond Sport en plaatste zich voor de halve finales.

FC Den Bosch

Sparta Rotterdam (3-2 verlies bij Jong AZ) en Go Ahead Eagles waren al zeker van een plek in de halve eindstrijd. Almere, FC Den Bosch, TOP Oss, NEC en SC Cambuur kwamen daarvoor nog in aanmerking. Den Bosch stelde de halve finaleplek veilig door met 2-0 te winnen van Go Ahead.

NEC speelde gelijk bij MVV (1-1) en Cambuur hield kampioen FC Twente op een 2-2 gelijkspel. De eerste ronde is op 10 en 14 mei. Almere treft daarin Cambuur en NEC neemt het op tegen RKC.

Programma eerste ronde play-offs om promotie:

10 mei: SC Cambuur - Almere City FC

10 mei: NEC - RKC Waalwijk

14 mei: Almere City FC - SC Cambuur

14 mei: RKC Waalwijk - NEC