Genk dicht bij titel na winst op Antwerp

Ruslan Malinovski zette de thuisploeg in de 25e minuut op voorsprong. De Oekraïense middenvelder benutte een strafschop. In de tweede helft liep Genk via doelpunten van Mbwana Samatta en de Japanner Junya Ito uit naar 3-0. In de slotfase maakte Bryan Heynen er via een strafschop nog 4-0 van.

Koploper Genk heeft met nog drie wedstrijden te spelen een voorsprong van negen punten op achtervolger en regerend kampioen Club Brugge. De club van de Nederlanders Arnaut Groeneveld, Ruud Vormer en Stefano Denswil speelt zondag nog tegen KAA Gent. Een week later speelt Brugge thuis tegen Genk.