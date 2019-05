Galasek heeft tip voor Frenkie de Jong

„Frenkie de Jong is een speler waar ik graag naar kijk. Hij is creatief en wil alle ballen hebben. Echt leuk om te zien. Ik vind wel dat hij wat vaker van afstand zou moeten schieten. Als middenvelder kun je daar ook belangrijk mee zijn. Ik heb op die manier nog behoorlijk wat goals gemaakt”, aldus de 46-jarige Tsjech.

Schöne

Galasek was zelf een heel ander type middenvelder. „Ik was een echte teamspeler die het team sterker maakte. Dat zijn de spelers die niet zo opvallen, maar wel belangrijk zijn. Als ik naar het huidige Ajax kijk dan lijkt Lasse Schöne in zijn type spel het meest op mij. Hij zorgt voor zekerheid, brengt rust en zorgt ervoor dat anderen beter spelen.”

