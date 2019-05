Exclusief: oud-Ajacied Tomas Galasek: ’Ik leef in drie landen tegelijk’

Tomas Galasek met de ingelijste Champions League-shirts van Willem II en Ajax. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Tomas Galasek speelde vier seizoenen voor Willem II en zes seizoenen voor Ajax. De Tsjechische middenvelder is morgenmiddag als eregast present bij de bekerfinale tussen zijn twee grote voetballiefdes in Nederland en mag de KNVB-beker uitreiken aan Matthijs de Ligt als Ajax wint. Telesport reisde afgelopen week naar zijn woonplaats in Duitsland om met de aimabele Tsjech terug te kijken op zijn decennium in Nederland, waarbij onder andere de capriolen van Zlatan Ibrahimovic, de bijzondere kwaliteiten van Co Adriaanse en de topprestaties van het huidige Ajax aan bod kwamen.