’Messi gaat misschien wel door tot z’n 45e’

„Misschien speelt Messi wel door tot zijn 45e, wie weet? We weten dat hij nog zeker drie, vier, vijf jaar doorgaat. En misschien wel veel langer. Wat hij wil”, stelt Bartomeu de voetbalfans in een interview met The Guardian gerust. Messi maakte in 2004 zijn debuut in de hoofdmacht van de Blaugrana en maakte sindsdien zeshonderd doelpunten voor Barcelona.

Bartomeu zegt in de loop der jaren gewend te zijn geraakt aan de ongelooflijke klasse van Messi. De ondernemer was dan ook niet verrast dat de kleine Argentijn woensdag uit een vrije trap op fenomenale wijze scoorde tegen Liverpool (3-0 overwinning Barcelona in halve eindstrijd Champions League). „Ik zei al tegen de andere mensen: ’Deze gaat erin.’ Iedereen was het me eens. We kijken al jaren naar Messi. Ik weet dat het allemaal heel uitzonderlijk is, maar ik vind tegenwoordi normaal.”

Bartomeu weet zeker dat Messi voor altijd in dienst blijft van Barceona. „Hij zal op een gegeven moment stoppen, maar hij blijft altijd verbonden aan Barcelona. We zijn al bezig met een team voor als Leo is gestopt, maar dat duurt nog heel lang. En voor alle spelers die met hem samen voetballen zeggen we altijd: ’geniet van elke minuut.’”

Josep Maria Bartomeu Ⓒ EPA