Sport Kort: Sakkari verovert eerste WTA-titel

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

19.45 uur: Maria Sakkari heeft op het WTA-toernooi van Rabat haar eerste titel veroverd. De Griekse nummer 51 van de wereld knokte zich op het graveltoernooi in Marokko voorbij de Britse Johanna Konta: 2-6 6-4 6-1.

18.52 uur: Het Nederlands vrouwensquashteam is op de vijfde plaats geëindigd bij het Europees kampioenschap in het Engelse Birmingham. De ploeg van captain Natalie Grinham bereikte die positie na een 2-1 zege op Zwitserland. Kopvrouw Milou van der Heijden en Tessa ter Sluis haalden de punten binnen, Fleur Maas verloor haar partij.

17.14 uur: Beitske Visser is als vierde gefinisht in de eerste race van de W Series, de nieuwe autosportklasse waarin alleen vrouwen racen. De Friezin was op het Duitse circuit Hockenheim als achtste gestart en reed oplettend en slim naar voren, maar het podium was net niet haalbaar.

16.38 uur: De ijshockeyers van Oranje zijn na de vierde nederlaag op het WK in Tallinn gedegradeerd naar divisie 2A. De ploeg van bondscoach Doug Mason verloor met 3-1 van Roemenië, dat door de zege promotie afdwong. Daardoor behoort Nederland niet meer bij de 28 beste landen (zestien in de topdivisie en twaalf in divisie 1).

15.49 uur : Celtic heeft voor de achtste keer op rij de landstitel veroverd. De Schotse topclub won de uitwedstrijd tegen Aberdeen met 3-0 en is niet meer te achterhalen door rivaal en stadgenoot Rangers. Voor Celtic is het de vijftigste titel in de historie.

14.52 uur : Springruiter Jur Vrieling is als derde geëindigd in de Grote Prijs van Shanghai, een toernooi uit de Global Champions Tour. Met VDL Glasgow vh Merelsnest moest de routinier uit Holwierde alleen de Israëlische Danielle Goldstein en de Ier Darragh Kenny voor zich dulden.

13.29 uur : Autocoureur Beitske Visser heeft op Hockenheim in de kwalificatie voor de eerste wedstrijd in de W Series de achtste tijd gerealiseerd. De Britse Jamie Chadwick was duidelijk de snelste, zoals ze dat vrijdag in de eerste twee officiële trainingen ook al was geweest. Zij start zaterdagmiddag vanaf pole.

08:40 uur : Milwaukee Bucks heeft in de tweede ronde van de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de leiding genomen tegen Boston Celtics. Na drie duels staat het 2-1 in het voordeel van het team van sterspeler Giannis Antetokounmpo. In Boston werd het na een moeizaam begin 123-116 in het voordeel van de Bucks, die de serie nog begonnen waren met een nederlaag.