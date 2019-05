Van Dam maakt vrije val in VS

De Arnhemse deelde na de openingsronde nog de eerste plaats met de Koreaanse speelsters Ryu So-yeon en Ji Eun-hee. Het was voor het eerst dat ze de stand aanvoerde in een toernooi op de Amerikaanse LPGA Tour. „Deze baan lijkt voor mij gemaakt. Ik kan lange drives slaan en agressief zijn met mijn korte ijzers”, meldde ze na haar ronde van 67 slagen (-5) op golf.nl.

In de tweede ronde ging het mis op de tweede negen holes (back nine). Daar noteerde ze drie bogeys en een double bogey. Ze was als vroege starter als een van de eersten klaar. Toen iedereen binnen was bleek Van Dam te zijn gezakt naar de gedeelde 31e plaats. Ryu bleef alleen over aan kop na een ronde van 70 slagen.