’Typisch Ajax, dat durven ze gewoon’

„Het is echt typisch Ajax dat ze bij Tottenham komen en dan vanaf de eerste minuut pressing gaan spelen. Dat durven ze gewoon. Direct laten ze zien met welke doelstelling ze gekomen zijn. Ik geef Ajax een goede kans om woensdag de finale te halen als ze hetzelfde niveau halen als in het eerste half uur in Londen.”

Bij de huidige Champions League-successen van Ajax wordt veel teruggekeken op de gewonnen finale van 1995 en de verloren finale van 1996, maar minder lang geleden kwam Ajax óók heel ver in het miljoenenbal, memoreert Galasek.

Tomas Galasek (links) kopt een balletje. Ⓒ Matty van Wijnbergen

„We zijn zelf heel dicht bij de halve finale geweest. In 2003 tegen AC Milan. In de blessuretijd kregen we de 3-2 van Jon Dahl Tomasson tegen, terwijl wij met 2-2 door zouden zijn gegaan. Ik zat die beslissende wedstrijd op de tribune, omdat ik geschorst was. We waren zó dicht bij de halve finale tegen Internazionale. Dat is een van de grootste teleurstellingen geweest van mijn periode bij Ajax.”

