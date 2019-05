Pittige opgave voor Van Barneveld

De 52-jarige Hagenaar krijgt tijdens het toernooi dat onderdeel uitmaakt van de Europese Tour te maken met Mensur Suljovic. De Oostenrijker is de nummer acht van de wereld. In onderlinge ontmoetingen leidt Barney wel met 6-3. Het laatste duel tussen de routiniers (in de Premier League) eindigde in een gelijkspel: 6-6.

Goed begin

Van Barneveld overleefde de eerste ronde door eenvoudige zege op Mark Wilson. Tegen de 42-jarige Engelsman produceerde de vijfvoudig wereldkampioen een gemiddelde van slechts 87.62, maar hij kwam geen moment in de problemen: 6-1 zege. De Nederlander gooide 42 procent van zijn dubbels raak. Wilson kwam niet verder dan 9 procent.

Van Barneveld gaat er het komende half jaar alles aan doen om een plek op het WK veilig te stellen. Om daar te komen moet de dartslegende bij de beste 32 van de wereld zitten. Op dit moment bezet hij de 30e plek op The Order of Merit.