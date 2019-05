Kou zit koninginnerit in Romandië dwars

De organisatie meldt dat op de cols onderweg temperaturen worden verwacht van rond het vriespunt. Ook zou er mogelijk natte sneeuw vallen. Het betreft de koninginnenrit van de zesdaagse wedstrijd uit de WorldTour.

De etappe zou over 176 kilometer gaan, maar het nieuwe parcours telt slechts 107 kilometer. Onder meer de Col des Mosses is geschrapt. De slotklim naar Torgon blijft wel gehandhaafd. Daar wachten de renners 24 bochten in een klim naar 1063 meter hoogte. De start is nu pas om 14.25 uur, de finish wordt iets na vijven verwacht. In het algemeen klassement is de leiding in handen van Primoz Roglic, de Sloveen van Jumbo-Visma.