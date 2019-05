Semenya: ’Ik ga die medicijnen niet slikken’

„Ik ga echt niet stoppen op mijn 28e. Ik ben nog een jonge ziel”, vertelde ze na haar zege op de 800 meter bij een Diamond League in Doha. „Ik heb nog veel energie en heb nog een jaar of tien te gaan op de atletiekbaan”, vertelde de 28-jarige Zuid-Afrikaanse.

„Ik weet dat het leven moeilijk is, maar ik geloof dat er altijd een uitweg is of een oplossing. Als er een muur voor mij wordt neergezet, klim ik eroverheen. „Of ik nu medicijnen ga slikken? Hell, no”, verklaarde ze in gesprek met de BBC.

Caster Semenya wint in Doha Ⓒ EPA

De kans bestaat dat Semenya zich gaat toeleggen op de langere afstanden. Bij alle afstanden boven 1 Engelse mijl wordt atletes met een te hoge testosteronwaarde niet verplicht medicijnen te slikken. Ze liet zich in Doha niet van de wijs brengen door alle commotie en holde twee rondjes keihard door het hypermoderne atletiekstadion van Doha, waar later dit jaar de WK worden gehouden. „Ik heb wel onlangs een 5 kilometer gelopen maar dat was een tussendoortje.”