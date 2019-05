’Mourinho kan tekenen in Rome’

De Italiaanse club zou een contract voor drie jaar hebben klaarliggen voor de 56-jarige Portugees. Dat zou Mourinho alleen willen accepteren als de Romeinen zich plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Roma moet dan vierde worden, maar bezet op dit moment de vijfde plek, met een punt minder dan Atalanta Bergamo.

Mourinho werd eerder dit seizoen aan de kant geschoven door Manchester United. Eerder vierde hij grote successen met FC Porto en Internazionale. Met beide clubs veroverde Mourinho de eindzege in de Champions League. Ook bij Chelsea pakte Mourinho meerdere prijzen.

The Special One zou in Rome interim-trainer Claudio Ranieri moeten opvolgen. Bij Roma staan ook de Nederlanders Rick Karsdorp en Justin Kluivert onder contract.

PSG

Mourinho zou niet onwelwillend tegenover de baan bij Roma staan, maar probeert ook het contact met PSG warm te houden. De Duitser Thomas Tuchel lijkt echter nog stevig in het zadel te zitten bij de grootmacht uit Parijs, die dit seizoen weer faalde in de missie om de Champions League te winnen.