Oud-Ajacied schiet uit zijn slof in China

De voormalig Ajacied boog in het competitieduel met nummer laatst Xinjiang Tianshan Leopard eigenhandig een 2-0 achterstand om in een overwinning. De 22-jarige geboren Assenaar maakte eerst de 1-2 en de 2-2 en was ook goed voor de vierde treffer. Die bleek belangrijk, want de opponent scoorde in de laatste minuut nog een keer tegen, eindstand: 3-4.

Zivkovic maakte begin dit jaar de overstap naar de Chinese tweede klasse. Zivkovic werd in 2014 door Ajax gekocht van FC Groningen, maar kon in Amsterdam zijn grote belofte niet inlossen. Na huurperiodes bij Willem II en FC Utrecht werd hij overgenomen door het Belgisch Oostende. Dat verkocht Zivkovic in februari aan Changchun Yatai.

De club uit de Chinese miljoenenstad bezet voorlopig de tweede plek in de tweede divisie. Qingdao Huanghai FC staat bovenaan. De eerste twee van de ranglijst promoveren naar het hoogste niveau.