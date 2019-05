’Ajax heeft geluk gehad in Champions League’

„Voetbal is geen exacte wetenschap anders kun je niet verklaren waarom we vorig jaar tegen Real Madrid met 3-1 wonnen ondanks maar 38 procent balbezit. Tegen Ajax hadden we veel meer balbezit en vlogen we eruit”, verklaarde Allegri toen hij door Sky Italia werd aangevallen op zijn tactiek.

Allegri keek naar FC Barcelona - Liverpool (3-0) en herkende de angst bij The Reds. „In de laatste 10 of vijftien minuten had Liverpool nog meer goals kunnen tegenkrijgen. Ze konden het podium van een halve finale in de Champions League niet aan. Ze verloren op een zelfde manier als wij tegen Ajax. Ze kregen een goal tegen en werden bang.”

Vervolgens blikte Allegri nog een keer terug op het treffen met de Amsterdammers in Turijn. Na de 1-1 in Amsterdam won Ajax in Italië met 1-2. „We incasseerden in de 37e minuut een doelpunt uit hun eerste schot (Donny van de Beek scoorde, red.). Dat kwam uit het niets. We waren veel banger in de rust voor een nederlaag dan we moesten zijn. Het is moeilijk uit te leggen.”

Juventus miste tegen Ajax verdediger Giorgio Chiellini twee keer, terwijl spelers als Emre Can, Mario Mandzukic en Douglas Costa één ontmoeting aan zich voorbij moesten laten gaan. „Soms valt het allemaal jouw kant op. Wij misten tegen Ajax vijf spelers. Vervolgens ging Ajax naar Londen tegen een Tottenham dat beide spitsen (Harry Kane en Heung-min Son, red.) miste. Ik zeg dat Ajax een goed team heeft, maar ze hebben wat geluk gehad met het bereiken van waar ze nu zijn.”