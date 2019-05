Willem II’er wil indruk maken op bondscoach

Hij had al contact met Mark O’Toole, de talentscout van de Ierse voetbalbond. „Ik heb hem verteld over mijn ambities om voor Ierland uit te komen. Hij is bezig de papieren rond te krijgen. Ik moet geduld hebben”, vertelt Crowley bij de BBC. De middenvelder, die in Nederland eerder uitkwam voor Cambuur en Go Ahead Eagles, is een steunpilaar in het elftal van coach Adrie Koster. Hij kwam in alle 32 tot nu toe gespeelde eredivisieduels in actie voor de Tilburgers.

Crowley heeft Ierse grootouders, waardoor hij voor dat land kan uitkomen. „Ik had als kind nooit een shirt van Engeland, maar wel van Ierland. Ik weet nog hoe ik moest huilen nadat ik met mijn vader in 2002 in de pub Ierland op het WK had zien verliezen van Spanje.”

Hij werd opgeleid bij Aston Villa en Arsenal, waar Crowley nooit doorbrak. Zijn keuze in Nederland te gaan voetballen werd niet door iedereen begrepen. „Veel mensen in Engeland dachten: dat is afgelopen, van hem horen we nooit meer iets. Ze denken: het is een kleine competitie. Maar zondag zien ze me spelen tegen Ajax in een finale. Het is een belangrijk moment, het kan mijn carrière veranderen.”

Crowley kwam op 16-jarige leeftijd bij Arsenal binnen, gepresenteerd als de ’nieuwe’ Jack Wilshere. „Ik vond dat leuk toen ik jong was. Ik keek enorm tegen hem op. Nu is hij een goede vriend.” De international was ook onder de indruk van de jonge Crowley. Hij twitterde zelfs over zijn mogelijke opvolger: „Geloof me als ik zeg dat deze jongen een echte voetballer is. Grote toekomst”, meende Wilshere destijds.