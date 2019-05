Voormalig wereldkampioen opnieuw lovend over Verstappen

Vorig jaar liet Villeneuve zich ook al lovend uit over de coureur van Red Bull. „Als hij doorgaat zoals nu, gaat hij tot de groten uit de sport behoren”, zei hij toen al.

En de optredens van Verstappen tot dusverre in 2019, stemt de Canadees tevreden. „Vanwege de snelheid die hij heeft laten zien met het materiaal dat hij in handen heeft. In Baku had hij hetzelfde tempo als Mercedes en Ferrari. Het lijkt erop dat de jaren ervaring die Max heeft in deze sport, zich nu beginnen uit te betalen”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Villeneuve sluit af: „Hij rijdt echt extreem volwassen en is supersnel.”

