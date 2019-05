Topsprinter stapt ziek af richting Giro

Zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step meldde dat de sprinter al enkele dagen last van een griepje heeft. Viviani wil rust nemen met het oog op de Giro d’Italia die volgende week zaterdag in Bologna begint.

„Ik heb al enkele dagen last, maar ben toch blijven fietsen omdat deze ronde een belangrijke stap was richting mijn grote doel, de Giro”, meldde Viviani via Twitter. „Ik ben blij met mijn vormpeil en heb alleen nog een paar rustdagen nodig voor de Giro.” De Ronde van Romandië heeft overigens last van het slechte weer. Door de kou en mogelijk natte sneeuw op hoogte werd de lastige vierde rit ingekort.