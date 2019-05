Wisselend succes debuut ’darter’ Van der Vaart

De voormalig voetballer van onder anderen Ajax, HSV, Tottenham Hotspur en Real Madrid won zijn partij in de eerste ronde van het Denmark Open (BDO-ternooi, red) nog knap van Thomas Andersen met 4-2.

Maar een ronde verder moest The Finisher, zoals zijn bijnaam luidt, het onderspit delven tegen Mogens Christensen: 0-4.

Samen met broer Fernando nam hij deel aan het toernooi in Esbjerg, de stad waar zijn vriendin en handbalinternational Estavana Polman tevens speelt. Fernando verloor in de eerste ronde van Lars Boysen (1-4, red).

Of de 109-voudig Oranje-international echt ambities heeft om door te breken als darter, is vooralsnog niet bekend. Eind 2018 stopte hij als professioneel voetballer. In januari werd hij samen met wereldkampioen Michael van Gerwen nog tweede op het prominenten-WK in Duitsland, waarin beroemdheden een team vormen met dartstoppers.