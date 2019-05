Video: Tegenstander Ajax loopt rood aan

De vleugelaanvaller keert in Amsterdam juist terug van een schorsing, die hij opliep in het tweeluik met Manchester City in de kwartfinale van het kampioenenbal.

Son liet zich gaan in de eerste helft nadat hij geprovoceerd werd. De Zuid-Koreaan duwde zijn opponent, iets wat leidsman Pawson niet door de beugel vond gaan: direct rood. De Spurs moesten met tien man verder de eerste helft uitspelen.

Na rust gingen de gefrustreerde Tottenham-spelers - die veel kansen misten - nog een keer over de schreef. Juan Foyth verving Eric Dier, maar de allereerste actie van de Tottenham-invaller was er eentje die niet in de categorie ’slim’ gestopt zal worden. Met gestrekt been vloerde hij een Bournemouth-speler. Weer kon scheidsrechter Pawson maar één ding doen: een rode kaart trekken.

Juan Foyth maakt ene harde overtreding: rood. Ⓒ REUTERS

Zodoende moesten de Spurs met negen man verder. Vooralsnog staat het nog 0-0.