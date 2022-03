Premium Het beste van De Telegraaf

’Afkijken bij Mathieu’ Pogacar gaat kunst van ’kasseivreten’ afkijken bij Van der Poel

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar tijdens de voorbije Tour. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Tadej Pogacar houdt wel van een uitdaging. Woensdag start de tweevoudig Tour-winnaar in Dwars door Vlaanderen om ervaring op te doen. Met het oog op de kasseienrit in de Ronde van Frankrijk, maar ook om zondag in de Vlaamse Hoogmis in het spoor te blijven van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ploegleider Aart Vierhouten gaf Pogi dinsdag tijdens de training een ’spoedcursus’ kasseien stuiteren. Zijn gouden tip: „Afkijken bij Van der Poel.”