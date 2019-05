Robben op bank bij gehavend Bayern

Trainer Niko Kovac kan in de thuiswedstrijd ook geen beroep doen op Javi Martínez. De Spaanse middenvelder ontbreekt vanwege een knieblessure.

Ten opzichte van vorig weekeinde, toen Bayern bij Nürnberg niet verder kwam dan 1-1, heeft Kovac twee wijzigingen doorgevoerd. Serge Gnabry speelt in plaats van Martínez terwijl Jérôme Boateng in de verdediging Mats Hummels vervangt. Arjen Robben neemt, net als Franck Ribéry, plaats op de reservebank. De Nederlander is fit na langdurig blessureleed en staat voor zijn eerste optreden sinds eind november.

Met nog drie speelronden voor de boeg heeft koploper Bayern twee punten meer dan naaste belager Borussia Dortmund, dat uitspeelt tegen Werden Bremen.