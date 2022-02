Sport Kort: Grote Prijs van VS tot en met 2026 op kalender Formule 1

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Grote Prijs van VS tot en met 2026 op kalender Formule 1

14.38 uur: De Grote Prijs van de Verenigde Staten staat tot en met 2026 op de kalender van de Formule 1. Afgelopen seizoen zegevierde Max Verstappen voor het eerst op Circuit of the Americas.

„De Grote Prijs van de VS is een van de grootste evenementen ter wereld geworden. We zijn enorm trots dat het een thuis heeft gevonden in Texas en zijn de miljoenen fans dankbaar die ons gedurende ons eerste decennium hebben bezocht. We zijn blij dat we ons contract hebben verlengd en kijken uit naar nog vele jaren van racen, entertainment en plezier”, aldus Bobby Epstein namens de organisatie.

De Formule 1 doet het circuit in Austin sinds 2012 aan. De race in Austin ging in 2020 niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Komend seizoen zijn er twee races in de Verenigde Staten. Op 8 mei staat de Grote Prijs van Miami op het programma, Circuit of the Americas is op 23 oktober het decor.

Van Rijthoven klopt Haase op challengertoernooi in Italië

13.56 uur: Tim van Rijthoven heeft op een challengertoernooi in het Italiaanse Forli Robin Haase verslagen. De 24-jarige Van Rijthoven versloeg zijn tien jaar oudere landgenoot in de kwartfinales met 6-4 6-3. Van Rijthoven plaatste zich in Forli via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en heeft in vijf duels nog geen set verloren.

Haase won afgelopen zondag samen met Matwé Middelkoop het dubbelspel op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Hij is de mondiale nummer 52 in het dubbelspel. In het enkelspel is hij afgezakt naar plek 258 op de wereldranglijst.

Marathon van Rotterdam gaat door op zondag 10 april

13.55 uur: De marathon van Rotterdam wordt dit jaar weer zoals gebruikelijk in april gehouden. De organisatie heeft van de autoriteiten toestemming gekregen om het evenement op zondag 10 april zonder belemmeringen te kunnen houden. In 2020 werd de marathon afgelast vanwege de coronapandemie, vorig jaar vond het hardloopfestijn in het najaar plaats.

Aangezien de meeste coronamaatregelen worden losgelaten, ziet burgemeester Ahmed Aboutaleb geen belemmeringen meer voor het doorgaan van de marathon. „Het is fijn dat er geen enkele twijfel meer is”, zegt Remco Barbier, directeur van organisator Golazo Nederland. „Iedereen kan zich nu zonder de onzekerheid over het wel of niet doorgaan voorbereiden op ’de mooiste’. Na de overweldigende, zeer succesvolle jubileumeditie van 24 oktober, kijken wij uit naar een nieuw hoogtepunt van de NN Marathon Rotterdam, zowel voor de toppers als de tienduizenden andere deelnemers.”

WK motorcross start zonder revaliderende wereldkampioen Herlings

13:00 uur Het WK voor motorcrossers in de MXGP gaat zondag van start zonder titelverdediger Jeffrey Herlings. De 27-jarige Brabander brak eind vorige maand het hielbeen van zijn linkervoet en moest een operatie ondergaan. De hechtingen zijn enkele dagen geleden verwijderd, maar Herlings mag van de artsen de eerste zes weken geen druk zetten op zijn voet.

„Ik hervat volgende week de fysieke training met onder meer wat zwemmen”, zegt de wereldkampioen in de koningsklasse. „Ik ben op dit moment behoorlijk beperkt in wat ik kan doen, maar ik heb geen pijn. Ik moet wat geduld hebben voordat ik hersteltrainingen kan doen en weer kan gaan rijden.”

Het nieuwe seizoen begint zondag met de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Matterley Basin. „Ik was er graag bij geweest. Hopelijk ben ik snel terug”, aldus Herlings, de kopman van Red Bull KTM. Het seizoen bestaat uit twintig grands prix.

Herlings lijkt in ieder geval de eerste drie GP’s van het seizoen te moeten overslaan. De Brabander veroverde in november voor de tweede keer de wereldtitel in de MXGP. Hij haalde op Italiaanse bodem in Mantova in de laatste manche het kampioenschap binnen. De jaren daarvoor zag Herlings zijn titelkansen vervliegen als gevolg van blessures.

Volleybalsters De Kruijf en Beliën stoppen bij Oranje

12:12 uur De volleybalsters Robin de Kruijf en Yvon Beliën stoppen als international bij Oranje. De middenaanvalsters besloten vorig jaar zich al tijdelijk niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg vanwege fysieke en mentale redenen. Nu heeft volleybalbond Nevobo bekendgemaakt dat De Kruijf en Beliën ook niet meer terugkeren in het Nederlands team.

De Kruijf en Beliën behoorden tot de Nederlandse selectie die op de Olympische Spelen van Rio 2016 vierde werd. Ze blijven nog wel in clubverband volleyballen.

De Kruijf (30) speelt bij de Italiaanse topploeg Conegliano, waarmee ze vorig jaar de Champions League won. In 2008 debuteerde ze in Oranje, waarna ze als international tot 347 wedstrijden kwam.

De 28-jarige Beliën speelt ook in Italië, voor Il Bisonte Firenze. Ze werd begin vorig jaar geopereerd aan een stressfractuur in haar linkerscheenbeen en sloeg het EK van afgelopen zomer over.

Technisch directeur Herman Meppelink noemt het stoppen van de twee internationals „ontzettend jammer.” „Het is nu aan de nieuwelingen om net zoveel te bereiken als Robin en Yvon hebben gedaan.”

Basketballer Doncic met topscore naar All Star-wedstrijd

08:06 uur Vlak voor het All Star-weekend in de NBA heeft Luka Doncic nog eens laten zien dat hij in topvorm verkeert. De Sloveense basketballer leidde Dallas Mavericks met 49 punten naar een overwinning op New Orleans Pelicans: 125-118. Doncic pakte ook 15 rebounds en gaf 8 assists.

Vorige week maakte de 22-jarige Sloveen voor het eerst meer dan 50 punten in een NBA-wedstrijd. Doncic kwam toen tegen Los Angeles Clippers tot 51 punten. „We hebben elk zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord al gebruikt om zijn spel te beschrijven”, zei coach Jason Kidd van de Mavericks. „Maar hij wordt nog steeds beter. We kunnen de hele dag over hem praten. Het is ongelooflijk wat hij doet op het veld, zowel voor zichzelf als voor het team.”

Zondag vindt in Cleveland de All Star-wedstrijd tussen Team Durant en Team LeBron plaats. Doncic is reserve bij het team van LeBron James.

Joel Embiid, een van de vijf startende spelers in de ploeg van de geblesseerde captain Kevin Durant, liet ook zien dat hij klaar is voor de wedstrijd tussen de beste spelers van de NBA. De 27-jarige speler uit Kameroen leidde Philadelphia 76ers met 42 punten en 14 rebounds naar een zege op NBA-kampioen Milwaukee Bucks: 123-120. Bij de Bucks maakte Giannis Antetokounmpo 32 punten.