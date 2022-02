Sport Kort: Stefanos Tsitsipas blameert zich tegen qualifier

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tsitsipas verliest in Marseille van nummer 163 van de wereld

21.47 uur: Stefanos Tsitsipas is op het indoortoernooi van Marseille al in de kwartfinales uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Griek werd met 6-4 6-4 verrast door de Russische qualifier Roman Safioellin, de nummer 163 van de wereld.

Afgelopen week haalde Tsitsipas nog de eindstrijd van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Zondag verloor hij in Ahoy in de finale van de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Tsitsipas (23), de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in Marseille in 2019 en 2020. Vorig jaar ging de titel in het zuiden van Frankrijk naar de Rus Daniil Medvedev, die dit jaar afwezig is.

In Doha gaat de eindstrijd zaterdag tussen dezelfde twee spelers als vorig jaar: Nikoloz Basilasjvili uit Georgië en de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Titelhouder Basilasjvili versloeg de Fransman Arthur Rinderknech met 6-4 6-2, Bautista Agut was Karen Chatsjanov uit Rusland met 2-6 6-3 7-5 net de baas.

Waterpoloërs zege verwijderd van EK na zege op Israël

20.26 uur: De Nederlandse waterpolomannen zijn het EK-kwalificatietoernooi in het Israëlische Netanja begonnen met een zege. Gastland Israël werd met 10-4 verslagen.

Pascal Janssen nam drie doelpunten voor zijn rekening, Guus van Yperen en Jorn Winkelhorst scoorden beiden twee keer. Ook debutant Kas te Riele kwam tot scoren. Na een moeizame start en een 2-2-tussenstand na de eerste periode liep Oranje in de tweede en derde periode uit naar 8-2.

Bij Nederland ontbrak bondscoach Harry van der Meer langs de kant omdat hij thuis in quarantaine zit. Hij heeft positief getest op het coronavirus. Branko Mitrovic verving hem.

Zaterdag neemt Oranje het op tegen Turkije en bij winst is plaatsing voor het EK al een feit. Zondag is Oekraïne de tegenstander. Het EK begint eind augustus in Kroatië.

Van Dijke tweede in Grand Slam Tel Aviv

18.38 uur: Judoka Sanne van Dijke is tweede geworden op de Grand Slam van Tel Aviv. De regerend Europees kampioene moest in Israël in de klasse tot 70 kilogram in de finale op waza-ari haar meerdere erkennen in de Japanse Shiho Tanaka.

Van Dijke (26), die afgelopen zomer brons pakte op de Olympische Spelen in Tokio, was in de halve eindstrijd op ippon te sterk voor de Britse Kelly Petersen Pollard. Tanaka had in de tweede ronde de Française Margaux Pinot verslagen.

In dezelfde klasse verloor Hilde Jager op straffen van de Australische Aoife Coughlan, die bij de laatste vier verloor van Tanaka.

Koolhof pakt dubbelspeltitel in Doha

18.27 uur: Tennisser Wesley Koolhof heeft op het ATP-toernooi van Doha de titel veroverd in het dubbelspel. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski was hij in Qatar in de eindstrijd met 7-6 (4) 6-1 te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov en Rohan Bopanna uit India.

Voor de 32-jarige Koolhof, de nummer 20 van de wereld, is het al zijn derde titel van 2022 in het dubbelspel. In januari won hij al de toernooien van Adelaide en Melbourne. In totaal staat Koolhof op tien ATP-titels.

Ook in België voetbalwedstrijd afgelast wegens de storm

18.02 uur: Ook in de Belgische voetbalcompetitie is op het laatste moment een duel afgelast wegens storm Eunice. Het gaat om de wedstrijd KAA Gent - Seraing, die vrijdagavond om 20.45 uur zou beginnen.

Rond 16.00 uur begaf een deel van de Ghelamco Arena, het stadion van de club uit Gent, het. Brokstukken kwamen op geparkeerde auto's terecht.

Vrijdagmiddag waaiden delen van het dak van het stadion van ADO Den Haag weg. Alle duels in het betaalde voetbal van vrijdag zijn geschrapt. In de Eredivisie ging het om Fortuna Sittard - Sparta.

Ostapenko en Koedermetova naar eindstrijd in Dubai

17.41 uur: De eindstrijd van het WTA-toernooi van Dubai gaat tussen Jelena Ostapenko uit Letland en de Russin Veronika Koedermetova. Beide speelsters zijn ongeplaatst op het sterke toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Ostapenko (24) knokte zich in drie sets langs Simona Halep uit Roemenië. Het werd 2-6 7-6 (0) 6-0 voor de nummer 21 van de wereld. De driesetter duurde slechts een uur en 37 minuten. De beslissende set nam slechts 20 minuten in beslag en Halep won daarin maar elf punten.

De 24-jarige Koedermetova, de mondiale nummer 31, hoefde niet in actie te komen omdat Marketa Vondrousova uit Tsjechië verstek liet gaan vanwege een bovenbeenblessure.

Wielrenner Ewan sprint naar ritzege Ronde van de Var

17.32 uur: Caleb Ewan heeft de eerste etappe van de Ronde van de Var op zijn naam geschreven. De Australische wielrenner uit de Belgische ploeg Lotto-Soudal won in Frankrijk de massaprint in de rit over 176 kilometer van Saint-Raphaël naar La Seyne-sur-Mer. De Fransman Anthony Turgis spurtte naar de tweede plaats en Nacer Bouhanni, eveneens uit Frankrijk, werd derde. Martijn Tusveld (Team DSM) eindigde als elfde.

Het was de tweede zege voor Ewan dit jaar. De vijfvoudig winnaar van een Touretappe was begin februari de beste in de eerste etappe van de Ronde van Saudi-Arabië. De Ronde van de Var telt drie etappes.

Go Ahead neemt Belgische middenvelder Blomme over van Club Brugge

17.05 uur: Go Ahead Eagles heeft zich voor de komende seizoenen verzekerd van de diensten van de Belg Xander Blomme. De 19-jarige middenvelder komt over van Club Brugge en heeft tot de zomer van 2024 getekend. De tiener zag geen toekomst meer bij de Belgische kampioen.

„Met Blomme hebben we een agressieve, controlerende middenvelder binnengehaald. Door zijn snelheid en het goed kunnen lezen van het spel onderschept hij veel ballen. Ook speelt hij, ondanks dat hij pas 19 jaar is, al erg volwassen voor zijn leeftijd”, aldus technisch manager Paul Bosvelt.

Blomme verruilde 5 jaar geleden Cercle Brugge voor Club NXT, de jeugdopleiding van Club Brugge. Bij de Belgische club is Alfred Schreuder de hoofdtrainer.

FC Twente heeft Pleguezuelo weer terug, rentree Pierie aanstaande

15.35 uur: Julio Pleguezuelo is komend weekend weer inzetbaar bij FC Twente, dat het zondag thuis opneemt tegen Go Ahead Eagles (14.30 uur). De Spaanse verdediger ontbrak afgelopen weekend wegens een blessure in de uitwedstrijd tegen Ajax. Mees Hilgers is er niet bij wegens een liesblessure, terwijl de rentree van Kiki Pierie aanstaande is.

„Begin deze week was het even afwachten hoe het met Mees en Julio zou gaan. Wat we zondag al vermoedden bij Mees, werd later bevestigd. Julio heeft weer een hele training met de groep mee kunnen doen en dat ging goed. Hij kan er zondag weer bij zijn”, aldus trainer Ron Jans.

Voor Pierie, die sinds de zomer kampt met een rugblessure, komt het duel nog net te vroeg. De verdediger maakte maandag in een wedstrijd tegen FC Emmen zijn eerste speelminuten. „Hij heeft zonder problemen gespeeld en ook tijdens de kleine partijen op de trainingen gaat het de goede kant op”, aldus Jans. „De wedstrijd van dit weekend tegen Go Ahead Eagles komt nog te vroeg, maar hij zit er wel aan te komen.”

FC Twente staat vijfde in de Eredivisie.

Grote Prijs van VS tot en met 2026 op kalender Formule 1

14.38 uur: De Grote Prijs van de Verenigde Staten staat tot en met 2026 op de kalender van de Formule 1. Afgelopen seizoen zegevierde Max Verstappen voor het eerst op Circuit of the Americas.

„De Grote Prijs van de VS is een van de grootste evenementen ter wereld geworden. We zijn enorm trots dat het een thuis heeft gevonden in Texas en zijn de miljoenen fans dankbaar die ons gedurende ons eerste decennium hebben bezocht. We zijn blij dat we ons contract hebben verlengd en kijken uit naar nog vele jaren van racen, entertainment en plezier”, aldus Bobby Epstein namens de organisatie.

De Formule 1 doet het circuit in Austin sinds 2012 aan. De race in Austin ging in 2020 niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Komend seizoen zijn er twee races in de Verenigde Staten. Op 8 mei staat de Grote Prijs van Miami op het programma, Circuit of the Americas is op 23 oktober het decor.

Van Rijthoven klopt Haase op challengertoernooi in Italië

13.56 uur: Tim van Rijthoven heeft op een challengertoernooi in het Italiaanse Forli Robin Haase verslagen. De 24-jarige Van Rijthoven versloeg zijn tien jaar oudere landgenoot in de kwartfinales met 6-4 6-3. Van Rijthoven plaatste zich in Forli via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en heeft in vijf duels nog geen set verloren.

Haase won afgelopen zondag samen met Matwé Middelkoop het dubbelspel op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Hij is de mondiale nummer 52 in het dubbelspel. In het enkelspel is hij afgezakt naar plek 258 op de wereldranglijst.

Marathon van Rotterdam gaat door op zondag 10 april

13.55 uur: De marathon van Rotterdam wordt dit jaar weer zoals gebruikelijk in april gehouden. De organisatie heeft van de autoriteiten toestemming gekregen om het evenement op zondag 10 april zonder belemmeringen te kunnen houden. In 2020 werd de marathon afgelast vanwege de coronapandemie, vorig jaar vond het hardloopfestijn in het najaar plaats.

Aangezien de meeste coronamaatregelen worden losgelaten, ziet burgemeester Ahmed Aboutaleb geen belemmeringen meer voor het doorgaan van de marathon. „Het is fijn dat er geen enkele twijfel meer is”, zegt Remco Barbier, directeur van organisator Golazo Nederland. „Iedereen kan zich nu zonder de onzekerheid over het wel of niet doorgaan voorbereiden op ’de mooiste’. Na de overweldigende, zeer succesvolle jubileumeditie van 24 oktober, kijken wij uit naar een nieuw hoogtepunt van de NN Marathon Rotterdam, zowel voor de toppers als de tienduizenden andere deelnemers.”

WK motorcross start zonder revaliderende wereldkampioen Herlings

13:00 uur Het WK voor motorcrossers in de MXGP gaat zondag van start zonder titelverdediger Jeffrey Herlings. De 27-jarige Brabander brak eind vorige maand het hielbeen van zijn linkervoet en moest een operatie ondergaan. De hechtingen zijn enkele dagen geleden verwijderd, maar Herlings mag van de artsen de eerste zes weken geen druk zetten op zijn voet.

„Ik hervat volgende week de fysieke training met onder meer wat zwemmen”, zegt de wereldkampioen in de koningsklasse. „Ik ben op dit moment behoorlijk beperkt in wat ik kan doen, maar ik heb geen pijn. Ik moet wat geduld hebben voordat ik hersteltrainingen kan doen en weer kan gaan rijden.”

Het nieuwe seizoen begint zondag met de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Matterley Basin. „Ik was er graag bij geweest. Hopelijk ben ik snel terug”, aldus Herlings, de kopman van Red Bull KTM. Het seizoen bestaat uit twintig grands prix.

Herlings lijkt in ieder geval de eerste drie GP’s van het seizoen te moeten overslaan. De Brabander veroverde in november voor de tweede keer de wereldtitel in de MXGP. Hij haalde op Italiaanse bodem in Mantova in de laatste manche het kampioenschap binnen. De jaren daarvoor zag Herlings zijn titelkansen vervliegen als gevolg van blessures.

Volleybalsters De Kruijf en Beliën stoppen bij Oranje

12:12 uur De volleybalsters Robin de Kruijf en Yvon Beliën stoppen als international bij Oranje. De middenaanvalsters besloten vorig jaar zich al tijdelijk niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg vanwege fysieke en mentale redenen. Nu heeft volleybalbond Nevobo bekendgemaakt dat De Kruijf en Beliën ook niet meer terugkeren in het Nederlands team.

De Kruijf en Beliën behoorden tot de Nederlandse selectie die op de Olympische Spelen van Rio 2016 vierde werd. Ze blijven nog wel in clubverband volleyballen.

De Kruijf (30) speelt bij de Italiaanse topploeg Conegliano, waarmee ze vorig jaar de Champions League won. In 2008 debuteerde ze in Oranje, waarna ze als international tot 347 wedstrijden kwam.

De 28-jarige Beliën speelt ook in Italië, voor Il Bisonte Firenze. Ze werd begin vorig jaar geopereerd aan een stressfractuur in haar linkerscheenbeen en sloeg het EK van afgelopen zomer over.

Technisch directeur Herman Meppelink noemt het stoppen van de twee internationals „ontzettend jammer.” „Het is nu aan de nieuwelingen om net zoveel te bereiken als Robin en Yvon hebben gedaan.”

Basketballer Doncic met topscore naar All Star-wedstrijd

08:06 uur Vlak voor het All Star-weekend in de NBA heeft Luka Doncic nog eens laten zien dat hij in topvorm verkeert. De Sloveense basketballer leidde Dallas Mavericks met 49 punten naar een overwinning op New Orleans Pelicans: 125-118. Doncic pakte ook 15 rebounds en gaf 8 assists.

Vorige week maakte de 22-jarige Sloveen voor het eerst meer dan 50 punten in een NBA-wedstrijd. Doncic kwam toen tegen Los Angeles Clippers tot 51 punten. „We hebben elk zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord al gebruikt om zijn spel te beschrijven”, zei coach Jason Kidd van de Mavericks. „Maar hij wordt nog steeds beter. We kunnen de hele dag over hem praten. Het is ongelooflijk wat hij doet op het veld, zowel voor zichzelf als voor het team.”

Zondag vindt in Cleveland de All Star-wedstrijd tussen Team Durant en Team LeBron plaats. Doncic is reserve bij het team van LeBron James.

Joel Embiid, een van de vijf startende spelers in de ploeg van de geblesseerde captain Kevin Durant, liet ook zien dat hij klaar is voor de wedstrijd tussen de beste spelers van de NBA. De 27-jarige speler uit Kameroen leidde Philadelphia 76ers met 42 punten en 14 rebounds naar een zege op NBA-kampioen Milwaukee Bucks: 123-120. Bij de Bucks maakte Giannis Antetokounmpo 32 punten.