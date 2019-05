Oorlogsslachtoffers uit de sport herdacht

De bijeenkomst stond dit jaar in het teken van het basketbal. Onder meer werd gesproken over Dick Schmüll, in 1947 oprichter van de Nederlandse Basketball Bond, en zijn belangrijke rol in de sport ook in oorlogstijd.

Ook werd belicht hoe het basketbal dankzij Canadese militairen definitief doorbrak in Rotterdam. Vertrekkend NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis en de Amsterdamse sportwethouder Simone Kukenheim behoorden tot de sprekers.

Tijdens de Sportherdenking wordt stilgestaan bij de slachtoffers uit die tijd, waarbij ieder jaar een andere themasport wordt besproken. Bolhuis verklaarde blij te zijn met de uitkomsten van een onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Daaruit blijkt dat jongeren positief staan tegenover de herdenkingen op deze dag en de manier waarop dat gaat. De kransen werden gelegd door vertegenwoordigers van Amsterdam, de Nederlandse sport, Ajax en het Olympisch Stadion.