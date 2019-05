Dood wielrenner Goolaerts blijft raadsel

„Er is geen toxicologische en evenmin een fysiologische reden die de dood kan verklaren. In zijn bloed is niets gevonden”, aldus de pleitbezorger. „Het onderzoek is nog niet ten einde. De onderzoeksrechter gaat nu verder op zoek in het medische verleden van Goolaerts naar iets dat eventueel de dodelijke hartaanval tijdens de koers kan verklaren.”

Het Franse OM ondervraagt daarvoor alle renners en teamchefs van Willems Veranda’s- Crelan. Onder anderenNick Nuyens, Wout van Aert en Stijn Steels zijn al ondervraagd. Nuyens had eerder al verklaard dat de ondervraging aanvoelde alsof de speurders de dood van Goolaerts toch wilden linken aan doping.

Maar het parket weerlegt nu zelf die stelling. Goolaerts stierf tijdens Parijs Roubaix 2018. Op de tweede kasseistrook kreeg hij een hartaanval en kwam ten val. Hij overleed in het ziekenhuis.

