Quartararo lost Márquez af als jongste op pole

Quartararo klokte op het circuit van Jerez een tijd van 1 minuut en 36,880 seconden op zijn Yamaha. Dat was ook nog eens een circuitrecord.

Zijn Italiaanse teamgenoot Franco Morbidelli was slechts 0,082 langzamer en noteerde de tweede tijd. Wereldkampioen Marc Márquez zette op zijn Honda de derde tijd neer. De Spanjaard vertrekt daardoor in zijn thuisrace nog vanaf de voorste startrij.

Quartararo lost Márquez af als jongste wegracer op de eerste startpositie in de MotoGP. De vijfvoudig wereldkampioen was 20 jaar en 63 dagen oud toen hij in 2013 in de Grote Prijs van Amerika voor het eerst op pole stond in de klasse van de zware motoren.