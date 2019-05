Staande ovatie Robben bij Bayern-rentree

Hij stond 158 dagen langs de kant met verschillende blessures.

In de 86e minuut verving Robben Kingsley Coman. Op dat moment stond de koploper in de Bundesliga met 3-1 voor, thuis tegen Hannover ’96. Dat bleef het uiteindelijk ook.

Dankzij doelpunten van Robert Lewandowski en Leon Goretzka leidde Bayern halverwege al met 2-0, maar na rust werd de score niet verder opgevoerd. Jonathas maakte kort na rust de 2-1, maar dupeerde zijn ploeg door kort daarna twee keer een gele kaart te krijgen. De invaller uit Brazilië stond pas tien minuten binnen de lijnen.

Tegen tien man kwam Bayern niet in de problemen, maar de marge bleef toch lang één doelpunt. Franck Ribéry werd ingebracht en de Fransman maakte er in de 84e minuut 3-1 van. Robben mocht daarna, na ruim vijf maanden afwezigheid, ook nog even meedoen.

Bekijk ook: Robben op bank bij gehavend Bayern

De 35-jarige aanvaller keerde afgelopen zondag in het uitduel met FC Nürnberg (1-1) terug op de bank. Hij mocht nog niet invallen, maar volgens trainer Niko Kovac kan de oud-international in de resterende vier duels zeker nog op enige speeltijd rekenen. En dat gebeurde dus.

Lange tijd zag het ernaar uit dat hij niet meer voor de koploper van de Bundesliga zou spelen. Robben, die de Duitse topclub na dit seizoen verlaat, kwam eind november voor het laatst in actie. In de wedstrijd tegen Benfica in de Champions League (5-1) scoorde hij twee keer.

Bayern neemt na dit seizoen afscheid van Bayern. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet bekend.

Bayern vergrootte de voorsprong op Borussia Dortmund tot vijf punten. De achtervolger speelt zaterdagavond uit tegen Werder Bremen (18.30 uur). Daarna zijn er nog twee speelronden te gaan.

Hannover heeft een wonder nodig om degradatie te ontlopen. Het heeft zes punten achterstand op nummer zestien VfB Stuttgart, dat al de twintigste nederlaag van het seizoen leed. Dat gebeurde de club nooit eerder. Stuttgart verloor met 3-1 bij Hertha BSC.

VfL Wolfsburg won met 2-0 van 1. FC Nürnberg. Wout Weghorst kwam niet tot scoren en werd vlak voor tijd gewisseld. Door het puntenverlies van Hoffenheim stijgt Wolfsburg naar de zesde plek.

Bekijk ook: Messcherpe Robben is er klaar voor