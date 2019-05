Dick Jaspers Europees kampioen driebanden

De 53-jarige Brabander is naast Europees kampioen ook wereldkampioen en de nummer één op de wereldranglijst en is aan een meer dan uitstekend jaar bezig. Want in vrijwel alle grote toernooien wist hij vrijwel altijd bij de beste vier te komen.

In Brandenburg was vooral zijn halvefinalepartij tegen de Spanjaard Ruben Legazpi van zeer hoog niveau. Hij wist de 40 driebanders in slechts 8 beurten te maken en liet zien waarom hij nog steeds tot de absolute wereldtop behoort.

De beginfase van de finale was voor Jaspers, die bij de pauze een voorsprong van 20-7 had opgebouwd. Maar Zanetti knokte zich uitstekend terug en wist in de 9e beurt met een serie van 16 een kleine voorsprong te nemen 26-22. De nummer één van de wereld bleef ondanks die hoge serie het spel onder controle houden en wist in de voorlaatste beurt met een serie van 8 de gouden mediale veilig te stellen.

Jaspers behaalde in 1998 voor de eerste keer de Europese titel in het driebanden individueel en zijn vierde gouden mediale behaalde hij in 2011 in het Portugese Porto.

In Brandenburg maakt Jaspers kans op nog een Europese titel en wel bij het onderdeel landenteams. Hij speelt samen met Raimond Burgman en het Nederlandse duo is samen met de Belgen Frédéric Caudron en Eddy Merckx favoriet voor de titel, die nu in Turkse handen is.