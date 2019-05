Giro-concurrent Dumoulin maakt wéér indruk

De Portugees Rui Costa eindigde als tweede in de natte en koude rit over ruim 107 kilometer, Tourwinnaar Geraint Thomas arriveerde als derde. Steven Kruijswijk maakte deel uit van de eerste groep en kwam als negende over de finish in dezelfde tijd als de winnaar.

Roglic won in de Zwitserse rittenkoers uit de UCI WorldTour ook al de eerste etappe. Hij heeft in het algemeen klassement 12 seconden voorsprong op oud-wereldkampioen Costa. Thomas staat vierde op 26 tellen, Kruijswijk is de nummer zes op 37 seconden.

De organisatie besloot de rit in te korten vanwege het slechte weer en de verwachte kou op de cols. De slotklim naar het 1100 meter hoog gelegen Morgon bleef wel in de route.

Acht renners kozen ondanks de wind en de regen voor het avontuur, onder wie het Belgische supertalent Remco Evenepoel. Hun vlucht eindigde op 5 kilometer voor de finish op de pittige klim naar de finish. Kruijswijk probeerde twee keer tevergeefs weg te rijden en ook Roglic waagde een poging solo aan te komen. Uiteindelijk werd het een sprint van een man of tien, waarin Roglic de snelste was.

De zesdaagse Ronde van Romandië eindigt zondag met een tijdrit door Genève van 16,9 kilometer.