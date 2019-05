Van Gaal waarschuwt Ajax: ’Dat is mij ook overkomen’

„Ajax gaat de bekerfinale wel winnen”, zegt de oud-trainer van de club tegenover Fox Sports. „Ik denk ook niet dat Erik ten Hag spelers gaat sparen voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur van woensdag. De spelers die de bekerfinale hebben bereikt, willen die ook spelen. Bovendien zijn ze het gewend om drie dagen later weer fit en scherp te zijn.”

Van Gaal gaat uit van een zege van Ajax op Willem II, maar houdt een slag om de arm. „Barcelona wordt een deel van de wedstrijd helemaal weggespeeld door Liverpool, maar uiteindelijk wordt het 3-0, is Lionel Messi de man en heeft niemand het meer over het spelbeeld van de wedstrijd zelf. Met Alexander Isak heeft Willem II natuurlijk ook een speler die uit het niets een doelpunt kan maken.”

En ook voor de return van de halve finale van de Champions League, woensdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Tottenham Hotspur, dicht Van Gaal Ajax de meeste kans toe. „Maar dat zei ik ook al voor de heenwedstrijd in Londen. De ploeg heeft ontzettend veel talent, dat heb ik heel vroeg in het seizoen al gezien. En bovendien acht ik de kans dat ze de Champions League winnen nu ook weer groter nu Liverpool zo goed als uitgeschakeld is. Ik denk namelijk dat Ajax meer kans heeft tegen Barcelona dan tegen Liverpool.”

Dat de Amsterdammers nog niets in handen hebben, haalt Van Gaal nog wel even aan. „Ik heb bij Barcelona ook in een fase gezeten dat we bovenaan in de competitie stonden, in de halve finale van de Champions League zaten én in de halve finale van de Spaanse beker. Uiteindelijk wonnen we niks. Het hangt in de voetballerij van kleine details af, daar heb je als team en als trainer niet altijd invloed op.”