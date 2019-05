Pochettino na rampdag: ’Dit heeft geen invloed op Ajax’

„Ik respecteer de beslissingen (de twee rode kaarten, red) van de scheidsrechter. Daar kan ik niets van zeggen, dat is voetbal. We verspillen te veel tijd met het analyseren van dit soort dingen en we moeten het accepteren. Maar het is wel moeilijk om er vandaag iets positiefs uit te halen. Toch gaven we alles”, zegt Pochettino tegen de BBC.

De oefenmeester vervolgt: „Het is pijnlijk om twee spelers eraf te zien gaan met rood, maar we moeten door. We hebben nog twee finales te gaan en hebben het nog in eigen hand. Mocht het onverhoopt niet lukken, dan zijn we trots omdat niemand had verwacht dat Tottenham zou staan waar we nu staan. Dit zal ook geen effect hebben op het duel met Ajax. We moeten gewoon klaar zijn voor het duel van woensdag.”

Volgens Pochettino gaf niemand een stuiver voor de kansen van Spurs voor dit seizoen. „Wat er gebeurt, gebeurt er. Ik zal sowieso trots zijn. We vechten met zes teams en het is onmogelijk om allemaal bij de top-4 te eindigen in de Premier League. Als je na de eerste wedstrijd van het seizoen zou zeggen dat we nu voor een plaats bij de bovenste vier spelen en in de halve finale van de Champions League staan, dan zou ik heel gelukkig zijn met deze situatie.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League