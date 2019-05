Mourinho: ’Messi is de god van voetbal’

Messi maakte afgelopen woensdag wederom het verschil voor FC Barcelona, in de met 3-0 gewonnen halve finale in de Champions League-heenwedstrijd tegen Liverpool. Volgens Mourinho deden de Liverpudlians ongeveer alles goed die wedstrijd, maar neutraliseerde de Argentijn dat alles in zijn eentje.

„De god van voetbal maakte alles anders”, zei de Portugees tegen Russia Today. „Het was echt ongelofelijk. Ik denk dat hij in zijn eentje voor dit resultaat zorgde. Liverpool speelde moedig.”

Jose Mourinho Ⓒ AFP

De oefenmeester vond het zeer knap wat de ploeg van Klopp deed. „Er zijn maar weinig teams die dit in Camp Nou kunnen, betreffende het hoge percentage balbezit. Ze speelden heel positief en hadden dan ook drie grote kansen. Ze verdienden meer dan de 3-0 nederlaag. Maar op het eind had het ook 4-0 of 5-0 kunnen worden.”