Atletico krijgt ongenadig pak slaag in Barcelona

In april van vorig jaar verloor het team van Diego Simeone voor het laatst met drie doelpunten verschil. Diego Godin werkte de bal kort voor rust met een sliding in eigen doel en Borja Iglesias scoorde na rust twee keer, waarvan een keer uit een strafschop. Voor Iglesias was het al zijn vijftiende goal van het seizoen.

Atletico houdt een voorsprong van negen punten op stadgenoot Real Madrid, dat zondag Villarreal ontvangt.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga