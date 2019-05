Bayern in zetel na uitglijder Dortmund

En door de remise - en de overwinning van Bayern eerder op de zaterdag - kijkt de formatie van Lucien Favre met nog twee duels te gaan tegen een achterstand van vier punten aan. Dat lijkt Bayern niet meer weg te gaan geven.

Op rozen

Borussia leek bij rust met een voorsprong van twee goals op rozen te zitten. Christian Pulisic bekroonde een mooie run met een feilloze afwerking, waarna Paco Alcacer met een fraaie vrije trap de 0-2 aantekende.

In de laatste twintig minuten sloeg de thuisclub (met Davy Klaassen negentig minuten in het veld) echter kort na elkaar twee keer toe. Kevin Möhwald bracht op aangeven van oud-Vitessenaar Milot Rashica op zijn naam, en invaller Claudio Pizarro strafte slap verdedigen van Manuel Akanji af. Werder Bremen had (in de jacht op Europees voetbal) ook niet bijster veel aan een gelijkspel en zo ontspon zich een spannende slotfase waarin twee teams vol voor de winst gingen.

Een winnaar kwam er echter niet meer in het Weserstadion, waardoor beide ploegen niets opschieten in de Bundesliga.

