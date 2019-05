Asselman is leiderstrui kwijt in Yorkshire

Hij was na een rit over 132 kilometer van Bridlington naar Scarborough de rapste in de eindsprint van een kopgroep. De Brit Chris Lawless werd tweede en de Belgische olympisch kampioen Greg Van Avermaet finishte als derde.

Van der Lijke

De beste Nederlander was Nick van der Lijke op de negende plaats. Hij maakte deel uit van een groep van zo’n dertig renners die met nog 50 kilometer te gaan ervandoor ging. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome was ook mee. De groep dunde wel wat uit richting kustplaats Scarborough en dik twintig man spurtten om de ritwinst.

Lawless nam de leiderstrui over van de Nederlandse renner Jesper Asselman, die ontbrak in de kopgroep. Van der Lijke staat zevende op 10 seconden achterstand. De Ronde van Yorkshire eindigt zondag met een etappe van Halifax naar Leeds.

