Robben duidelijk: ’Dit wil ik niet meer ervaren’

De 35-jarige oud-international neemt na dit seizoen afscheid van de Duitse club, maar hult zich nog in nevelen over wat het seizoen 2019/2020 hem gaat brengen. „Ik hou van voetbal en wil graag blijven spelen. Maar ik wil geen vijf maanden meer ervaren zoals ik die nu heb meegemaakt. Er zijn nog maar drie wedstrijden over voor Bayern en daarna zullen we zien wat er gebeurt”, aldus Robben.

Trainer Niko Kovac bracht de gretige aanvaller vijf minuten voor het eindsignaal in het veld. Het was de eerste officiële wedstrijd van Robben sinds 27 november van het vorig jaar, toen hij voor de Champions League in actie kwam tegen Benfica. De Nederlander mocht na zijn entree nog een vrije trap nemen van net buiten het strafschopgebied, maar de poging van de linkspoot vloog hoog over het doel.

De voormalig aanvoerder van Oranje zegt dat hij nog geen keuze heeft gemaakt met betrekking tot zijn toekomst. „Ik heb het een beetje voor me uitgeschoven, omdat ik eerst weer fit wilde worden.”

