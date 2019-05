Sterke start Bertens in Madrid

De 27-jarige Nederlandse liet in de openingsronde weinig heel van Katerina Siniakova. Bertens verloor vorig jaar de enige ontmoeting met de Tsjechische, maar kwam deze keer geen moment in de problemen: 6-3 en 6-2. „Ik was een beetje zenuwachtig in het begin, maar het was mooi om terug te zijn op deze prachtige baan”, zei Bertens na afloop op het Caja Magica.

Ze brak haar opponente in totaal vijf keer. De twee breaks die haar opponente plaatste deerden de inwoonster van Breda niet. Bertens bereikte zeker niet haar beste niveau, maar was op de belangrijke momenten een stuk degelijker dan de bij vlagen flegmatiek ogende Siniakova.

Ostapenko

In de tweede ronde krijgt Bertens te maken met Jelena Ostapenko. De tennisster uit Letland is op dit moment de nummer 31 van de wereld, maar zal door Bertens zeker niet worden onderschat. In 2017 won Ostapenko namelijk vrijwel vanuit het niets Roland Garros. In de eerste ronde versloeg ze Anastasija Pavljoetsjenkova met 6-2 en 6-1.

Bertens boekte in 2018 een ijzersterk resultaat in Madrid. Dankzij fraaie zeges op onder meer Maria Sjarapova en Carolina Wozniacki haalde de pupil van Raemon Sluiter toen de finale. In een prachtige strijd moest de huidige nummer zeven van de WTA-ranglijst buigen voor Petra Kvitova.

De nummer twee van de wereld kan Bertens deze keer wellicht bij de laatste acht ontmoeten. In de halve finales van Stuttgart tilde Kvitova de stand in onderlinge ontmoetingen onlangs naar 3-2 in haar voordeel tegen Bertens.