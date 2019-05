Koster weet hoe hij Ajax moet aanpakken

Vlnr: Jordens Peters, Adrie Koster, Erik ten Hag van Ajax en Matthijs de Ligt Ⓒ ANP

TILBURG - Willem II hoopt het spontane volksfeest dat na afloop van de halve finale tegen AZ in het Koning Willem II-stadion losbrak, vanavond in Rotterdam-Zuid een vervolg te geven. Een overwinning op Ajax zou de eerste échte hoofdprijs in de dertigjarige trainerscarrière van Adrie Koster betekenen.