Liverpool met de schrik vrij in Newcastle

Door de zege heeft Liverpool (dat nog een wedstrijd te gaan heeft in de Premier League) weer een voorsprong van twee punten genomen op Manchester City, dat nog altijd de beste papieren heeft of kampioen te worden. City speelt maandagavond de thuiswedstrijd tegen Leicester City.

Van Dijk scoort

Via Virgil van Dijk kwam Liverpool al snel aan de leiding in Newcastle. De kersverse Player of the Year in Engeland kopte een hoekschop vogelvrij binnen. Christian Atsu maakte zeven minuten later gelijk nadat Trent Alexander-Arnold eerst nog een schot van Salomon Rondon met zijn arm van de doellijn had geslagen.

Op aangeven van diezelfde Alexander-Arnold zette Mohamed Salah Liverpool na een half uur weer op voorsprong. Tien minuten na rust volleerde Rondon Newcastle weer naast de bezoekers. Het duel leek op 2-2 af te stevenen, maar kort voor het einde greep Liverpool toch nog de winst. Invaller Divock Origi kopte een vrije trap van Xherdan Shaqiri via het hoofd van Newcastle-verdediger Jamaal Lascelles tegen de touwen.

Salah op brancard

Grote domper op de vreugde bij Liverpool was het uitvallen van Salah. De sterspeler uit Egypte verliet twintig minuten voor tijd per brancard het veld nadat hij in botsing was gekomen met doelman Martin Dubravka en verdediger Fabian Schär.

