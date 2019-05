Willem II mist topscorers in eindstrijd tegen Ajax

Het merkwaardige is dat vier van de in totaal zeven doelpuntenmakers, goed voor elf van de veertien treffers, al lang en breed vertrokken zijn uit Tilburg.

Dat zit zo. Fran Sol, topscorer nummer één, scoorde in de duels met FC Volendam, Spakenburg (tweemaal) en AFC, maar vertrok in de winter naar Dynamo Kiev. Donis Avdijaj, topscorer nummer twee, verdween half maart via de achterdeur nadat zijn contract in onderling overleg was beëindigd.

Ook Aras Özbiliz, goed voor een treffer tegen AFC en Kristofer Kristinsson, matchwinner tegen FC Twente, namen in Tilburg reeds de kuierlatten. Besiktas-huurling Özbiliz werd in april met zachte hand naar de uitgang gedirigeerd, nadat hij had geweigerd om in te vallen tegen Fortuna Sittard.

De IJslander Kristinsson werd vorige maand naar het tweede elftal teruggezet, omdat de aanvaller zijn aflopende contract niet wenste te verlengen. Van de doelpuntenmakers in het lopende bekerseizoen zullen alleen Alexander Isak, Daniel Crowley en Vangelis Pavlidis vandaag in de Kuip op het veld staan.