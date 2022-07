Wiegman en Engeland slopen Noorse vrouwen op EK: 8-0

De vrouwen van Wiegman hielden in de eerste helft ongelofelijk hard huis in het American Express Community Stadium in Brighton and Hove. Na 12 minuten ging de bal op de stip en mocht Georgia Stanway aanleggen voor de 1-0. Via Lauren Hemp, Ellen White (2x) en Beth Mead (2x) stond er 6-0 op het scorebord na 45 minuten. Een ongekende oorwassing voor de tweevoudig Europees kampioen.

Na de nodige missers vlak na rust, kwam daar in de 67e minuut toch de 7-0. Alessia Russo kopte een paar minuten na haar invalbeurt de treffer binnen. Mead bezorgde zichzelf in minuut 81 een hattrick en tekende de 8-0 aan. Vlak hierna werd een grote kans op 9-0 gemist, waardoor in ieder geval de kans op dubbele cijfers voor de arme Noorse vrouwen werd bespaard.

Sarina Wiegman Ⓒ ANP Pro Shots

Doordat de Engelsen eerder al de eerste groepswedstrijd wisten te winnen van Oostenrijk, is de equipe van Wiegman al geplaatst voor de kwartfinales van het EK. De Noren spelen hun laatste duel in de groep tegen Oostenrijk om ook bij de laatste acht van het toernooi te geraken. De Oostenrijke vrouwen wonnen eerder op de avond met 2-0 van Noord-Ierland, waardoor de Noren vanwege het doelsaldo nu moeten winnen.