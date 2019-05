Cillessen met Barça onderuit bij Celta

De Catalaanse club is al kampioen van Spanje en mede om die reden gaf trainer Ernesto Valverde de vaste basisspelers rust. Ook met het oog op de return in de halve finale van de Champions League tegen Liverpool ontbraken onder anderen Lionel Messi, Luis Suarez, Ivan Rakitic, Jordi Alba en Sergio Busquets.

Misser

Ook eerste doelman Marc-André ter Stegen was er niet bij, waardoor Jasper Cillessen onder de lat stond. De doelman van Oranje tastte mis in de 67e minuut mis bij een inzet van Maximiliano Gomez en werd in de slotfase ook door een strafschop van Iago Aspas gepasseerd.

De Franse aanvaller Ousmane Dembélé van Barcelona moest al na zes minuten naar de kant met een hamstringblessure. Hij maakte de weg vrij voor het debuut van de 20-jarige Alex Collado.

