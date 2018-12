Weghorst neemt revanche en schiet AZ naar overwinning

AZ had in de openingsfase van het duel op Het Kasteel het beste van het spel, en was de gevaarlijkste van de twee ploegen. Alireza Jahanbakhsh schoot van ver hard over en Mats Seuntjens schoot na een prima combinatie met de buitenkant van zijn linkervoet hard naast.

Penalty

Halverwege de eerste helft leken de bezoekers op voorsprong te komen, toen scheidsrechter Siemen Mulder AZ een penalty gaf. Thomas Ouwejan ging neer in het strafschopgebied na een duel met Sherel Floranus, die toch echt de bal leek te spelen.

Weghorst eiste de strafschop op, maar zag zijn inzet gekeerd door Roy Kortsmit. De assistent-scheidsrechter gaf echter aan dat de Sparta-keeper te vroeg bewoog, waarna Mulder bepaalde dat Weghorst opnieuw mocht aanleggen. Tot woede van Kortsmit, die na zijn tirade geel kreeg. Weghorst kreeg dus een herkansing, koos de andere hoek, maar zag zijn schot voor de tweede keer gekeerd. Ook deze keer leek Kortsmit te vroeg van zijn doellijn te komen, maar nu liet de arbitrage het passeren.

Roy Kortsmit pakt ook de tweede poging van Weghorst. Ⓒ ANP Pro Shots

Mühren

Weghorst baalde vanzelfsprekend van zijn dubbele misser, en ging druk op zoek naar een doelpunt. De spits kapte zich eerst vrij en schoot voorlangs, waarna de goed doorgekomen Guus Til een pegel gekraakt zag. Uiteindelijk bracht een hoekschop uitkomst. Marko Vejinovic legde de bal op de rand van het strafschopgebied, waarna Weghorst de trekker nu wel overhaalde. Sparta kon er in de eerste helft niet veel tegenover stellen. Een kopballetje van Robert Mühren was geen probleem voor keeper Marco Bizot.

Een kwartier na rust trof Weghorst opnieuw doel. Ouwejan veroverde de bal aan de linkerkant en via Jahanbakhsh kwam de bal bij de topscorer van de Eredivisie terecht, die zijn zesde van het seizoen binnen schoot. En hoewel de ploeg van Alex Pastoor wel wat meer naar voren speelde, bleven échte kansen en mogelijkheden lange tijd uit. Nadat een eerste kopbal van Ragnar Ache een prooi voor Bizot was, moest de goalie in blessuretijd wel handelen op een inzet van Ryan Sanusi.

Ragnar Ache slaagt er met Sparta niet in om Marco Bizot te passeren. Ⓒ ANP Pro Shots

Koploper

Een goal leverde het Sparta niet op, dat door de nederlaag in de middenmoot van de Eredivisie blijft staan. AZ heeft nu evenveel punten als koploper Feyenoord, dat zondag op bezoek gaat bij PSV.