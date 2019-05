Ten Hag kent gevoel van KNVB-bekerwinst

Ajax-trainer Erik ten Hag Ⓒ EPA

ZEIST - Erik ten Hag kan de spelers van Ajax uit eigen ervaring vertellen hoe prachtig het is om de TOTO KNVB-beker in een volle Kuip omhoog te mogen houden. De trainer van Ajax had dat genoegen op 24 mei 2001 als speler van FC Twente. „Het was een heel bijzonder moment”, zegt de voormalig middenvelder in de aanloop naar de eindstrijd van zondag (18.00 uur) tussen Ajax en Willem II.