Cardiff-coach: ’Degradatie niks vergeleken met dood Sala’

De Argentijnse aanvaller was in januari onderweg naar de club uit Wales, toen het vliegtuig waarin hij zat neerstortte in zee. „Degradatie betekent niets in vergelijking met het verlies dat we voelden door de dood van Sala”, zei Warnock na de nederlaag in eigen huis (2-3) tegen Crystal Palace.

Impact

Cardiff had Sala in de winterse transferperiode gekocht van de Franse club Nantes. „We zijn gedegradeerd ja, maar er zijn belangrijkere zaken in het leven. De dood van Sala zet alles in perspectief. Ik had niet gedacht dat het zo’n impact op de spelers zou hebben”, zei Warnock.

De coach wist zeker dat Sala tien tot vijftien goals zou hebben gemaakt. „Hij was het type speler dat we nodig hadden. Het heeft helaas niet zo mogen zijn”, aldus Warnock.

