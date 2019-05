Willem II en Ajax strijden om ’dennenappel’

Willem II kan de beker voor de derde keer winnen na gewonnen finales in 1944 en 1963. Ajax wil de bokaal voor de negentiende keer mee naar Amsterdam nemen.

Voor Willem II staat het seizoen al weken in het teken van de bekerfinale, al kan de nummer acht van de eredivisie zich in de resterende twee competitiewedstrijden ook nog voor de play-offs voor Europees voetbal kwalificeren. Ajax strijdt nog voor de landstitel en kan woensdag tegen Tottenham Hotspur voor het eerst in 23 jaar de finale van de Champions League bereiken.

Welke club won de meeste bekers? Ⓒ ANP

Met het oog op die return zal Ajax de winst van de KNVB-beker bescheiden vieren. Willem II wordt maandagavond groots gehuldigd als het Ajax verslaat. Dat zal gebeuren op de Heuvel in het centrum van Tilburg.

Willem II krijgt steun van 18.500 fans, die met 220 bussen naar Rotterdam komen. Ruim 15.000 Ajax-fans reizen met 160 bussen en zes treinen naar De Kuip om te kijken of hun club na vijf jaar eindelijk weer een prijs wint.

